أقدمت فتاة على التخلص من حياتها، بشنق نفسها باستخدام حبل داخل غرفتها بسبب مرورها بأزمة نفسية سيئة، بمركز دار السلام شرق محافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة التي صرحت بالدفن.

فتاة تتخلص من حياتها شنقًا داخل غرفتها بسوهاج



كانت البداية بتلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول المدعوة (دعاء ع ع ا) 19 عامًا، حاصلة على دبلوم تجارة، ومقيمه دائرة المركز -جثة هامدة- ادعاء انتحار.

بالانتقال والفحص، تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، ووجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية أخرى.

بسؤال كلٍ من والدها المدعو (عبده ع ا ا) 46 عامًا، عامل زراعي، ووالدتها المدعوة (قدريه ا ع خ) 37 عامًا، ربة منزل – ومقيمان بذات الناحية، أفادا بقيام ابنتهما المذكورة بالإقدام على الانتحار بتعليق نفسها بحبل يتدلى من عرق خشبي بسقف غرفتها بالطابق الثاني بالمنزل، مما أدى لوفاتها لسوء حالتها النفسية، ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفيا وجود شبهه الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة.