وزيرة الهجرة تؤكد: لغتنا العربية علامة على تفرد ثقافتنا

في يومها العالمي..

نشرت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، منشورًا على صفحتها الرسمية، تتحدث من خلاله على اللغة العربية، قائلة: “في اليوم العالمي للغة العربية، أود التأكيد على أن لغتنا العربية علامة على تفرد ثقافتنا”.

وتابعت وزيرة الهجرة، عبر منشورها: "لذلك حرصنا على إطلاق مبادرة اتكلم عربي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبنائنا في الخارج وتعميق الولاء والانتماء في نفوسهم".

وقد نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس مؤتمرا لإحياء اليوم العالمي للغة العربية، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو" في قصر الأمير طاز بالقاهرة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام عزمي، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، ود. نوريا سانز، المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، ود. وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، ود. جمال مصطفى، مدير قصر الأمير طاز، ومجموعة من كبار الكُتاب والأدباء والمفكرين والشخصيات العامة.

