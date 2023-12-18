د. محمود أباظة: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة

علق د. محمود أباظة، رئيس حزب الوفد الأسبق، على ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ل66.8 % من إجمالي من لهم حق التصويت، قائلا: "نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة في مصر ونادرة في العالم"، مشيرًا إلى أن الشعب المصري قديم وحكيم، ويتحرك في الوقت المناسب.



وتابع "أباظة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن الظروف الإقليمية والدولية أشعرت الشعب المصري بالخطر، ولذلك تحرك الشعب لمصري بكثافة نحو المشاركة في الانتخابات، منوهًا إلى أن الانتخابات الرئاسية الحالية لم تكن تحتوي على ظروف موضوعية تؤدي إلى وجود انتخابات تنافسية في ظل وجود رئيس استطاع أن يخرج مصر من الكبوة التي كانت تعيشها، ومن ثم العمل على إعادة بناء مصر الحديثة، وتحقيق الكثير من الإنجازات.



وأضاف أن العالم لم يعش حالة عدم يقين بصورة مماثلة لما هو موجود الآن، مشيرا إلى أن الشعب المصري لديه حكمة متراكمة ومتوارثة، ويدرك بأنه لا يجب تغيير القبطان وسط العواصف.

ولفت إلى أن الأحزاب من الضروري أن تستعد للانتخابات البرلمان، وهذا الأمر يكون من خلال التنوع في طرح الأفكار، وهذا التنوع يجب أن يكون مستند إلى أعمال حقيقية، مشيرا إلى أن النظام السياسي المصري رئاسي برلمان تنقسم فيه السلطة لقسمين، من خلال انتخاب الرئيس السيسي بصورة مباشرة، والقسم الثاني من خلال حصول رئيس الحكومة على أغلبية البرلمان.