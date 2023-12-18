سيدى عبد الرحيم القنائى.. رحلة من المغرب إلى مصر

ولد سيدى عبد الرحيم القنائى فى ترغاى من مقاطعة سبتة فى بلاد المغرب فى الأول من شعبان سنة 521هجرية،271م. حفظ القرآن الكريم وجوده تلاوة وفهمًا، ودرس العلوم الشرعية على يد والده وكبار العلماء.

عندما توفى والده وهو فى سن الثانية عشرة، قرر السفر إلى دمشق للدراسة على يد علمائها. قضى فى دمشق ثمانى سنوات، ثم عاد إلى بلدته ترغاى حيث أصبح إمامًا وخطيبًا.

فى سن العشرين، قرر عبد الرحيم السفر إلى المشرق لأداء فريضة الحج، ولقاء العلماء المسلمين لمناقشة مشاكل العالم الإسلامى. مكث فى البلاد الحجازية تسع سنوات، ثم التقى بمكة بالشيخ مجد الدين القشيرى القادم من مدينة قوص فى صعيد مصر.

أقنع الشيخ القشيرى عبد الرحيم بالسفر إلى مصر، حيث كان المجتمع المصرى متعطشًا للعلم والمعرفة. وافق عبد الرحيم، ووصل إلى مصر فى عهد الخليفة العاضد بالله آخر خلفاء الدولة الفاطمية.

لم يرغب عبد الرحيم فى البقاء فى قوص، وفضل الانتقال إلى مدينة قنا. أمضى عامين فى قنا يتعبد ويدرس ويختلى بنفسه.

خلال تلك الفترة، صدر قرار من والى مصر بتعيين عبد الرحيم شيخًا لقنا. درت عليه التجارة فى قنا ربحًا وفيرًا، ساعده على الإنفاق على فقراء الطلاب والراغبين فى العلم.

توفى سيدى عبد الرحيم القنائى فى 19 صفر سنة 592هـ الموافق 23 يناير 1196 بعد صلاة الفجر وعمره 71 عامًا. دفن فى قنا، وأقيم له أكبر مسجد وضريح فى المدينة.