شهداء وجرحى في قصف لطائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم الإثنين، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

ودمر جيش الاحتلال عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصفه المتواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من المواطنين ووقوع عشرات الإصابات بعد قصف مدفعي على محيط شارع الصحابة بحي الدرج في مدينة غزة، واستشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال وطائراته الحربية، حي الشجاعية شمال شرقي غزة، وأطلقت قنابل غاز ودخان بكثافة على منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وكان قد وثق اليوم تدمير وقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لجميع المستشفيات في مدينة غزة وشمالها، ما تسبب في استشهاد المئات من المرضى الذين كانوا يعالجون داخل تلك المستشفيات.

وأفادت وزارة الصحة بالقطاع، بأن قوات الاحتلال دمرت اليوم آخر أقسام مستشفى الشفاء، الذي يعد أكبر مستشفيات قطاع غزة، وهو قسم الجراحة الذي قصفته طائرات الاحتلال، ما أدى إلى استشهاد نحو عشرين نازحًا، وما تبقى فيه من الجرحى والمرضى، كما دمرت مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، بعد حصار استمر ثمانية أيام.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد دمرت قبل عدة أسابيع المستشفى الإندونيسي بعد حصاره لعدة أيام، ومستشفى العيون والأطفال غرب مدينة غزة.

وأكدت الوزارة، أنه بعد تدمير قوات الاحتلال لمستشفيات شمال قطاع غزة، تم افتتاح عيادة صحية في جباليا، لاستقبال الشهداء وإنقاذ حياة الجرحى، الذين يصلون بالمئات لتلك العيادة الوحيدة في شمال القطاع.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، منذ 73 يومًا، ما أسفر عن استشهاد قرابة الـ 20 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألفًا آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.