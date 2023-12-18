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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم مانشستر سيتي يختار خصمه المحتمل بين الأهلي وفلومينينسي في نهائي المونديال

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مواجهتي دور نصف النهائي والتي ستكون بين مانشستر سيتي وأوراوا الياباني، بينما سيواجه الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي.

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كولر: الجماهير سلاح الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في المونديال

ومن المقرر أن تنطلق المواجهتين في الثامنة من مساء اليوم الإثنين، ومن المقرر أن يتأهل الفائز من كل مباراة للمباراة النهائية.

وأكد برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي على أنه تابع مواجهة نهائي كوبا ليبرتادورس

تصريحات برناردو سيلفا

تحدث برناردو سيلفا في تصريحات نشرتها شبكة "globo" البرازيلية: "بالتأكيد رأيت نهائي ليبرتادوريس، فهناك علاقة خاصة بين البرازيل والبرتغال في كرة القدم".

وتابع اللاعب البرتغالي: "أرغب بكل تأكيد أن ألعب في نهائي كأس العالم ضد فلومينينسي لأن كرة القدم البرازيلية لها خصوصية وتميز".

وأكمل: "لا نمتلك وقت للتعب، نحن متحمسون للمنافسة في كأس العالم، لم يفز أي منا تقريبًا بهذا اللقب، كما لم يفز النادي به من قبل، ونريد هذا الإنجاز، ولكن أولًا علينا مواجهة أوراوا".

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