"غولدمان ساكس" يخفض توقعاته لأسعار برنت 2024

قلص بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لسعر خام برنت لعام 2024 بمقدار 10 دولارات للبرميل إلى ما بين 70 و90 دولارًا، قائلًا إن الإنتاج القوي من الولايات المتحدة سيخفف من أي ارتفاع في أسعار النفط.

بنك "غولدمان ساكس"

وبحسب تقرير قال محللو البنك في مذكرة يوم الأحد: "ما زلنا نتطلع لأسعار محددة النطاق وتقلبات معتدلة في الأسعار خلال عام 2024. ومن المفترض أن تحد الطاقة الفائضة المرتفعة للتعامل مع الصدمات المتزايدة من تحركات الأسعار الصعودية".

ويتوقع البنك الاستثماري الآن أن يتعافى برنت إلى ذروة عند 85 دولارًا للبرميل في يونيو 2024، وأن يبلغ متوسطه 81 دولارًا / 80 دولارًا في 2024/2025 مقارنة بـ 92 دولارًا سابقًا.

سعر خام برنت :

النفط

وانخفض سعر خام برنت بقرابة 20% عن أعلى مستوياته في عدة أشهر الذي سجله في سبتمبر/أيلول.

وأضاف بنك "غولدمان ساكس" أن استمرار العرض من مصادر خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بقيادة الولايات المتحدة، يظهر أن العديد من الرياح الداعمة للإنتاج الأميركي من المرجح أن تستمر في عام 2024.

وقال المحللون إنهم يتوقعون أن يصل إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 11.4 مليون برميل يوميًا في الربع الأخير من العام المقبل، ويرتفع إجمالي توقعات نمو إمدادات السوائل الأميركية لعام 2024 إلى 0.9 مليون برميل يوميًا من 0.5 مليون برميل يوميًا سابقًا.

ومع ذلك، أشار بنك "غولدمان ساكس" إلى أن قرار أوبك بخفض الإمدادات، والانتعاش في الصين، وإعادة المخزونات في الولايات المتحدة، ومخاطر الركود المتواضعة من شأنها أن تحد من المخاطر الهبوطية لأسعار النفط.

وقال محللو "غولدمان ساكس": "من غير المرجح أن تقوم المملكة العربية السعودية بـ "تطهير" السوق في عام 2024"، مضيفين "نتوقع تمديدًا كاملاً لتخفيضات أوبك + المعلنة في أبريل 2023 (1.7 مليون برميل يوميًا) حتى عام 2025، بالإضافة إلى حزمة قدرها 2.2 مليون برميل يوميًا إضافية حتى الربع الثاني من 2024."

وأضافوا "قمنا بتعديل نطاق التداول اعتماداً على قرار أوبك، لكي تصبح عملية البيع مع خيار البيع عند مستوى 70 دولار، وشراء الارتفاعات فوق مستوى 80 إلى 90 دولار مع خيار الشراء على خام برنت. ولا زلنا نوصي بالشراء في عقود الخيارات التي تنتهي في صيف 2024."