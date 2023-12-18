الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

صحة غزة: 19453 شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلي .. وجيش الاحتلال يرفع عدد قتلاه إلى 459

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 19,453 شهيدًا بينما بلغت حصيلة الجرحى 52,286 مصابا، إذ وصل 151 شهيدا و313 إصابة إلى المشافي خلال الساعات الماضية فيما لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات. 

وواصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن الغارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، فيما جددت المدفعية قصف المناطق المأهولة بما في ذلك المستشفيات، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء .

وأعلن مُتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، مقتل خمسة من جنوده خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية جنوب وشمال قطاع غزة، وإصابة واحد على الأقل بجروح حرجة . 

وبذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن عنهم إلى 459 منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 127 منذ بدء الاجتياح البري لغزة في 27 أكتوبر.

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