8 أطعمة تسبب حساسية الجسم| احذر هذه الفواكه

يتفاجأ البعض بالإصابة بالـ حساسية بشكل مفاجئ، دون دراية بالسبب في ذلك، وقد تتحور حالتك الصحية لظهور الحبوب في مناطق مختلفة في جسدك أو عدم المقدرة على التنفس بشكل طبيعي أو حدوث مشاكل في عملية الهضم، ويكون ذلك بسبب تناول أطعمة يتحسس منها جسدك دون أن تعلم بها، وفيما يلي نقدم لك أبرز هذه الأطعمة المسببة للحساسية.

أكلات تسبب الحساسية

الأطعمة المسببة للحساسية

الحليب ومشتقاته

قد يعاني البعض من حساسية تجاه الحليب ومنتجاته، مما يجعله مهيجًا لأعراض الحساسية الظاهرة على الجلد، ومن مشتقاته الأجبان بأنواعها وألوانها المختلفة، والعصائر الرائب.

الطماطم

تعد من الأطعمة الشائعة المهيجة للحساسية لدى الأشخاص المصابين بحساسية بلسم البيرو، وهي من الخضروات الحمضية التي تزيد من تحسس الجلد، لذا يجب الحذر منها لأن هناك من يصفها كماسك للوجه.

البيض

قد يتفاعل جهاز المناعة مع البروتينات الموجودة في البيض، مما يسبب زيادة الأعراض سوءًا.

القمح

يعد القمح من أكثر مسببات حساسية الجسم شيوعاً، ويتواجد بشكل شائع في الأطعمة التي تحتوي على الدقيق مثل الخبز والمكرونة والكعك والمعجنات ومنتجات اللحوم والصلصات والحساء والخلطات ومكعبات المرق وبقسماط الخبز وكذلك في الأطعمة المغطاة بالدقيق، ومن بدائل القمح هي: دقيق الأرز ودقيق الذرة.

الفول السوداني

لا يعد الفول السوداني من قائمة الأكل الممنوع لمرضى حساسية الجلد فقط، بل إنه أيضًا يسبب حساسية خطيرة، تتمثل أعراضها بتورمات الجلد، وضيق التنفس، ومشاكل الجهاز الهضمي.

التوابل

تضاف التوابل إلى الأطعمة لإعطاء النكهة إلا أنها قد تكون مهيجة لحساسية الجلد، ومن أنواع التوابل الشائعة المهيجة: القرفة، والقرنفل، والكزبرة، والحلبة، والثوم، والفانيلا.

القشريات البحرية أو المحار

ومن أبرز القشريات البحرية التي تسبب حساسية الجسم: الجمبري والقريدس والكابوريا، يمكن أيضاً العثور على آثار لمسببات الحساسية الموجودة في القشريات في معجون الجمبري أو الكافيار.. بدائل القشريات البحرية: السمك المدخن (كلما كانت النكهة أقوى كلما كان ذلك أفضل).

الفواكه الحمضية

تعد أيضًا من الأطعمة التي يجب تجنبها عند المعانة من حساسية الجلد؛ لأنها قد تزيد فرصة التحسس والاتهابات المزعجة، ومن أبرز الفواكة التي تسبب الحساسية: الفراولة، البطيخ، الكيوي، الخوخ، الكمثرى، الكرز.