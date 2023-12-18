الإثنين 18 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير البترول يهنئ الرئيس السيسي على ثقة الشعب

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

بعث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية ، جاء فيها :"أتقدم بالأصالة عن نفسى ونيابة عن العاملين بقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية بخالص التهنئة لسيادتكم على الثقة المستحقة التى أولاها لكم شعب مصر عبر صناديق الانتخابات ، بحضور مكثف وفريد ، وذلك لقيادته خلال الفترة الرئاسية القادمة ، لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة فى بناء وطن تتحقق فيه أحلام وطموحات وتقدم يليق بمصرنا العريقة."

أضاف الوزير :" أنقل لسيادتكم تأكيد العاملين على تجديد عهدهم لكم وللوطن على الاستمرار فى بذل كافة الجهود والمساعى اللازمة لدعم مسيرة التنمية المستدامة وبناء مصر المستقبل تحت قيادتكم الغراء ، داعين المولى عز وجل أن يكلل جهودكم المخلصة بالتوفيق والنجاح المستمر من أجل رفعة الوطن."

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