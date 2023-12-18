وزير البترول يهنئ الرئيس السيسي على ثقة الشعب

بعث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية ، جاء فيها :"أتقدم بالأصالة عن نفسى ونيابة عن العاملين بقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية بخالص التهنئة لسيادتكم على الثقة المستحقة التى أولاها لكم شعب مصر عبر صناديق الانتخابات ، بحضور مكثف وفريد ، وذلك لقيادته خلال الفترة الرئاسية القادمة ، لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة فى بناء وطن تتحقق فيه أحلام وطموحات وتقدم يليق بمصرنا العريقة."

أضاف الوزير :" أنقل لسيادتكم تأكيد العاملين على تجديد عهدهم لكم وللوطن على الاستمرار فى بذل كافة الجهود والمساعى اللازمة لدعم مسيرة التنمية المستدامة وبناء مصر المستقبل تحت قيادتكم الغراء ، داعين المولى عز وجل أن يكلل جهودكم المخلصة بالتوفيق والنجاح المستمر من أجل رفعة الوطن."