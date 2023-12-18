الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس معهد علوم البحار يهنئ السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقدم الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وجميع مُنتسبي المعهد، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

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وأكد الدكتور عمرو زكريا أن فوز الرئيس السيسى بولاية رئاسية جديدة، هو استكمال لمسيرة البناء والتنمية، مواصلة الإنجازات  التي شهدتها مصر على مدار الأعوام الماضية.

رسميًا.. السيسى رئيسًا لجمهورية مصر العربية: 

 

 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، برئاسة جمهورية مصر العربية لمدة 6 سنوات مقبلة.

 

 وقالت الوطنية للانتخابات، إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا.

 

 وتابع، أنّ عدد المقيدين بقاعدة الناخبين 67 مليونًا و32 ألفًا و437 ناخبًا، لافتًا إلى أن "عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 66.8%". 

 

 وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361، بنسبة 98.9% من إجمالي الحضور، وعدد الأصوات الباطلة 489 ألفًا و307 أصوات، بنسبة 1.1% من إجمالي الحضور". 

 

بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي يعقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

 

 بدأت الانتخابات الرئاسية في أيام 10، 11، 12، من الشهر الجاري في ظل منافسة من قبل 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق أي تظمات من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم في المسائل كافة التي تتعلق بعملية الاقتراع. 

 

لا طعون في الانتخابات:

 كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابقٍ، عن عدم تلقي أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع.

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