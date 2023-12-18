محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسى لفوزه بفترة رئاسية جديدة

بعث محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية، وتجديد ثقة الشعب المصرى في فخامته لفترة رئاسية جديدة.

وقال محافظ كفرالشيخ في برقيته " الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يشرفنى أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء وأجهزة المحافظة، بأجمل التهاني القلبية مقرونة بعظيم الحب والتقدير لفخامتكم، وإن ثقة الشعب المصرى العظيم الذى خرج بالملايين فى ملحمة حقيقية لحب الوطن، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية وانتخاب الرئيس فى مشهد ديمقراطي عظيم لانتخابات حرة نزيهة، جاءت من حرص المصريين على إنجاح التجربة الديمقراطية، واستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التى أطلقتموها فخامتكم فى فترة وجيزة.



وأن هذا الفوز الكبير بثقة الشعب المصرى العظيم أتى نتيجة للجهود المتميزة لفخامتكم فى المجال التنموى ومكافحة الإرهاب، وتكليلاً لمسيرة العطاء والإنجازات والريادة على مستوى الصعيدين الداخلى والخارجى، وسلسلة النجاحات التى تحققت خلال سنوات الإنجازات تسطر لمستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وأننا إذ ننتهز هذه المناسبة السعيدة سائلين المولى عز وجل أن يديم على مصر الحبيبة نعمة الأمن والسلام والرخاء، وأن يحفظها وشعبها من كل مكروه وسوء؛ حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه خير مصر وشعبها العظيم " .