العاهل الأردني يؤكد أهمية التحديث المستمر للخريطة الاستثمارية لقطاع التعدين والترويج لها

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أهمية التحديث المستمر لخريطة الأردن الاستثمارية لقطاع التعدين والترويج لها بفعالية من خلال وزارة الاستثمار لجذب المستثمرين وتزويد الشركات بمعلومات حديثة.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين، بخبراء معنيين في قطاع الطاقة لبحث مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي في القطاع، والملفات التي تم إنجازها.

وأكد العاهل الأردني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على ضرورة وضع جدول زمني لتحويل مذكرات التفاهم الموقعة إلى عقود استغلال في مجال التعدين، مبينا أهمية وجود خطة لتوظيف الغاز المتاح لفائدة القطاعات الاقتصادية.

وتحدث خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة حول أهم المبادرات التي أنجزت، وهي الاستراتيجية الوطنية للتعدين ومراجعة الهيكل التنظيمي وتطوير المنصة الإلكترونية، وتم تحديد أبرز معيقات العمل.

وقدم الوزير شرحا حول مناطق التعدين بالأردن، والتي شملتها مذكرات تفاهم وتعاون، كما جرى استعراض أبرز المشروعات الجديدة منها البازلت والسيلكا، وأهم النشاطات المرتبطة بمجال استكشاف النفط والغاز، وأنشطة وزارة الطاقة حول الهيدروجين الأخضر.

كما تحدث رئيس مجلس مفوضي هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان عن مشروع اليورانيوم الأردني والتقدم في استكشاف وتعدين اليورانيوم.

وحضر اللقاء ، طبقا لبيان الديوان الملكي اليوم الاثنين، مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان.