كيف تقرأ النص المسرحي.. عنوان صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي

تحت عنوان "كيف تقرأ النص المسرحي" تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر امسية لصالون أوبرا الإسكندرية وتستضيف الدكتور ابو الحسن سلام ، الشاعر والكاتب ميسرة صلاح الدين، الدكتور اشرف عامر.

ويديرها المخرج عادل حسان وذلك في السابعة مساء الإثنين 18 ديسمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" يدور الحوار حول أنواع النص المسرحي وطريقة الكتابة والفرق بين التقنيات المسرحية والسينمائية كما يلقى الضوء على بعض الأعمال المسرحية الشهيرة.

وأتاحت الأوبرا الفرصة لعدد من الفنانين الذين حققوا نجاحات كبيرة فى الخارج في مختلف الوان الموسيقى والغناء الأوبرالى والعربى منهم محمود البطران ، فاطمة زيدان ، هبه طوجى ، عائشة سيد ، كما استضافت خلال العام العديد من المهرجانات الدولية هي مهرجان المسرح العالي لاكاديمية الفنون ، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، احتفاليه جائزة الدولة للمبدع الصغير ، حفل ختام القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الاسلامى ، ملتقى أولادنا الدولى السابع لفنون ذوي القدرات الخاصة ، احتفاليه الذكرى 80 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا ، احتفاليه الملتقى الدولي لفنون الخط العربي ، مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ، مهرجان القاهرة الدولي للمونو دراما ، مهرجان القاهرة للفيلم القصير، مهرجان جمعية الفيلم وغيرها.



