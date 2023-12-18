الوطنية للانتخابات: الشعب قال كلمته "مصر غاية المراد" (شاهد)

أشاد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بمشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال "بدوي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي للإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، الذي بثته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إن الشعب كلمته ووصلت الرسالة، مصر هي غاية المراد، نعم اصطف المصريون أمام اللجان الانتخابية داخل مصر وخارجها، صانعين ملحمة في حب مصر، مبروك لقد شهدت ظواهر مميزة عكست عبقرية الشعب العظيم وخروج كل طوائف الشعب، فقد صعب التمييز في أن تكون المرأة أم الشباب، فكانت نسبة التصويت هي الأعلى في تاريخ مصر، وحازت على إشادات مصرية ومحلية ودولية والناخبين من قبلهم، وتنوع المرشحين وبرامجهم، حيث خاض السباق الانتخابي ثلاثة أحزاب متنوعة ومرشح فضل أن يكون ظهيره الشعب.

وواصل بدوي، أن أقل نسبة انفاق على الدعاية الانتخابية، وتعاون جميع الجهات مع الهيئة لتخرج بصورة حضارية تليق بمكانة مصر، فالفائز هو الوطن والمصريون، موجهًا الشكر لكل قضاة مصر، ورجال الشرطة لتأمين العملية الانتخابية، ولأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، لما بذلوه من جهد.

بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي يعقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وبدأت الانتخابات الرئاسية في أيام 10، 11، 12، من الشهر الجاري في ظل منافسة من قبل 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتم إعلان الفوز بمنصب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المُطلقة بعدد الأصوات الصحيحة، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، تعاد الانتخابات مرة أخرى بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات؛ فيما يسمى بانتخابات الإعادة.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق أي تظمات من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم في المسائل كافة التي تتعلق بعملية الاقتراع.

لا طعون في الانتخابات:

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابقٍ، عن عدم تلقي أي طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع.