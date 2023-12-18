"هي تستطيع للتنمية" تهنئ الرئيس السيسي لتوليه فترة رئاسية جديدة

تتقدم مؤسسة هي تستطيع للتنمية برئاسة الدكتورة دعاء زهران، بالتهنئة لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوليه فترة رئاسية جديدة 2024، 2030، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات ثقة الشعب المصري في سيادته لدورة رئاسية جديدة، في انتخابات شهد لها الجميع بنسبة إقبال غير مسبوقة، اختار فيها المصريون بحرية رئيسهم لاستكمال مسيرة التنمية لست سنوات قادمة.

وأكدت المؤسسة في بيان لها اليوم ، أن الرئيس السيسي نجح فى معالجة جميع المشكلات المُزمنة التي عانت منها البلاد لسنوات طويلة ماضية، بوضع خطة استراتيجية عملت على النهوض بكافة قطاعات الدولة، بجانب المشروعات القومية العملاقة، فضلًا عن المبادرات الرئاسية لتحسين جودة حياة المصريين والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين،كما أنه استطاعت خلال السنوات الماضية كسر الحواجز الزجاجية للوصول إلى المواقع القيادية حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة إلى 28% في البرلمان الحالي .

وأضافت المؤسسة ، أن المرحلة المقبلة شعارها استكمال مسيرة البناء والتنمية وللوصول بمصر إلى ما تصبو إليه من آمال وطموحات وتحقيق تطلعات الشعب المصري، والوصول إلى الجمهورية الجديدة.