الملا يرأس لجنة العمليات المتكاملة للإنتاج البترولى

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدورى للجنة العمليات المتكاملة للإنتاج البترولى لمتابعة أعمال اللجنة المتكاملة بالصحراء الغربية فيما يخص تقدم أعمال خطط تحسين إنتاج الزيت الخام بشركات العلمين ومارينا والواحة للبترول.

وأكد الملا خلال الاجتماع على أهمية استمرار جهود تحسين وزيادة الإنتاج والإسراع بتنفيذ خطط العمل التى أقرتها اللجنة العليا للإنتاج سواء فيما يخص الإنتاج أو ترشيد النفقات أو تحسين كفاءة عمليات الاستخراج فى ظل الالتزام الواضح لصناعة البترول والغاز الطبيعي بتطبيق المعايير العالمية فى تنفيذ العمليات مع تطبيق كافة قواعد السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة ، ولفت الملا إلى أن الإجراءات الجارية للتكامل بين عدد من الشركات العاملة في الصحراء الغربية تستهدف تحسين الأداء الإنتاجى بالمناطق وزيادة كفاءة الإنفاق وتعظيم وتكامل استغلال البنية التحتية القائمة والمهمات والموارد بما يؤدي لتحسين الإنتاج من الزيت الخام والاستفادة من غاز الشعلة عبر مشروعات الاسترجاع ، والتكامل بين الشركات في الاستعانة بالكوادر البشرية فى التخصصات الفنية عبر شبكة تواصل العاملين ( الانترانت)، وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص والمقاولين فى تنفيذ الخطط البترولية وخاصة بعد التدريب الذى وفرته الوزارة لهذه القطاعات بما يخدم تحقيق الأهداف الحيوية لاستراتيجية الوزارة.

ضم الاجتماع المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونائبيه للانتاج المهندس أحمد مصطفي و للاستكشاف الجيولوجي محمد محيى .

واستعرض المهندس محمود طلبة مدير العمليات والقائم بأعمال رئيس شركة العلمين للبترول أعمال اللجنة الفرعية للعمليات المتكاملة بشركات العلمين والواحة ومارينا للبترول بحضور الدكتور مصطفى الأسوانى والمهندس محمد صادق القائمان بأعمال رئيسى الشركة فى شركتى مارينا والواحة للبترول ، حيث أوضح جهود الإسراع بحفر آبار جديدة واستغلال تقارب الموقع الجغرافى لحقول الشركات الثلاث وما لديها من تسهيلات ومهمات فى تنفيذ خطط العمل وتحسين وزيادة إنتاج الزيت الخام من مناطق الامتياز ، وإجراءات ترشيد التكاليف خاصة من خلال مشروعات استغلال غاز الشعلة بديلا للسولار .