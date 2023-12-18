يحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، أبطال القارات في صدام كروي مشتعل مساء اليوم الإثنين، حيث يلتقي الأهلي بطل أفريقيا مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويتصدر لقاء الأهلي و فلومينينسي المشهد في الساعات الأخيرة، ولكن الحديث الأبرز هو اللقب المشاع علي الفريق البرازيلي "العواجيز" وهو ما أثار الدهشة والإستغراب لدي المتابعين وراء سر إطلاقه، وهو ما سنوضحه في السطور التالية.

سر اطلاق لقب "العواجيز" علي فلومينينسي البرازيلي.. 10 لاعبين السبب

يخوض فريق فلومنينسي البرازيلي بطولة كأس العالم للأندية بقائمة تضم 23 لاعبًا، من بينهم 10 لاعبين أعمارهم أكبر من 30 عامًا، بل وأن هناك لاعبين أعمارهم أكثر من 40 عامًا.

فهناك حارس مرمي الفريق سانتوس صاحب الـ 43 عامًا، والمدافع فليبي ميلو (40 سنة)، و"ديڤيد براز" 36 عامًا وأسطورة ريال مدريد عمره 35 سنة، والنجم "كينو" الجناح ومهاجم لاعب بيراميدز السابق وعمره 34 سنة.

أعمار الـ 10 لاعبين "العواجيز" بالفريق

1- فابيو دیفسون سانتوس، حارس المرمى صاحب الـ43 عامًا ويعد أحد أكبر اللاعبين في البطولة كلها، ورغم ذلك فهو الحارس الأساسي لفريقه وأحد أسباب فوزه ببطولة ليبارتادورس.

إذ خاض دیفسون سانتوس 65 لقاء خلال الموسم الماضي، استقبل خلالهم 63 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 25 مباراة.

2- مارسيلو ضمن أكبر اللاعبين سنًا حيث يملك 35 عامًا ورغم ذلك حقق انتصارات عديدة سواء مع ريال مدريد أو بطولة كأس العالم للأندية.

3- بجانب الدافع فليبي ميلو (40 سنة) الذي يدخل هذه المباراة بروح الثأر من الأهلي، إذ تلقى هزيمة من الفريق الأحمر في 2020 عندما كان في صفوف بالميراس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بعد أن أضاع ركلة الجزاء الحاسمة.

4- بالإضافة لصامویل شافییر صاحب الـ33 عامًا.

5- ديفيد براز 36 عامًا.

6- ديوجو باربوسا 31 عامًا.

7- ماركوس كينو لاعب بيراميدز السابق صاحب 34 عامًا، والذي سجل هدفين من قبل في شباك الأهلي، عندما كان في صفوف بيراميدز.

8- تياجو سانتوس صاحب الـ34 عامًا .

9- باولو جانسو صاحب الـ34 عامًا.

10- جيرمان كانو صاحب الـ35.