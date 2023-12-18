موقف محمد سعد من المشاركة الرمضانية 2024

كشف الفنان محمد سعد موقفه من المشاركة الدرامية في الموسم الرمضاني القادم 2024، بعد انتشار اسم مسلسله الجديد وحقيقة دخوله في الماراثون من عدمه.

نفى محمد سعد ما تم تداوله من أخبار عن مشاركته خلال الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "سيدي بشر" المستوحى من شخصية بشر الكتاتني التي سبق وقدمها في فيلم "الكنز"، وهي الشخصية التي حققت نجاحًا كبيرًا عند عرضها على الشاشة الكبيرة في وقتها.

وأكد سعد أنه لم يستقر حتى الآن على العمل الذي يمكن أن يشارك به خلال الموسم الرمضاني المقبل، وقال في تصريحات صحفية اليوم: أريد تقديم عمل مختلف، يسعد الجمهور، ويترك أثرا بعد انتهائه.

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد سعد كانت مسلسل "الإكس لانس" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وشارك في البطولة: أحمد فتحي، شيرين، ويزو، حسن عبدالفتاح وإبرام سمير، ومن تأليف ورشة بلاك هورس، وإخراج إبرام نشأت.