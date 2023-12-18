الإثنين 18 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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هجوم على ناقلة كيماويات في البحر الأحمر

ناقلة كيماويات في
ناقلة كيماويات في البحر الأحمر

أعنت هيئة بحرية بريطانية، وقوع حادث جديد في البحر الأحمر على بُعد 63 ميلا بحريا شمال غرب سواحل جيبوتي، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الإثنين.

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وقال شركة نرويجية، إن ناقلة كيماويات تابعة لها أصيبت بجسم غير محدد في هجوم بالبحر الأحمر.

4 شركات تعلق مرور سفنها من البحر الأحمر

وفي سياق متصل أعلنت 4 شركات تعليق مرور سفنهما من البحر الأحمر خشيةً من استهدافات قوات الحوثي.

وبعد شركتا الشحن ميرسك لاين وهاباغ لويد، انضمت لهما شركة "سي أم إيه - سي جي أم" الفرنسية و"أم أس سي ميدترينيان" السويسرية الإيطالية، ووفقا لوسائل إعلامٍ إسرائيلية الشركات قررت تعليق جميع شحنات حاوياتها عبر البحر الأحمر.

وبعد شركة ميرسك لاين الدنماركية وأم أس سي السويسرية الإيطالية وكوسكو الصينية، تعد شركة "سي أم إيه - سي جي أم"، رابع أكبر مجموعة شحن رائدة على مستوى العالم .

ونشرت شركة ميرسك لاين بياناً، قالت فيه إنّه عقب الحادث الذي استهدف سفينة "ميرسك جبل طارق" والهجوم الجديد ضد حاملة حاويات، الخميس، فقد طلبت من كل سفنها في المنطقة التي يتوجب عليها عبور مضيق باب المندب، "تعليق إبحارها حتى إشعار آخر"، بدورها، أعلنت شركة "هاباغ-لويد"، تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر "حتى الإثنين على الأقل".

 

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