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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مساعد وزير الخارجية الاسبق يكشف التحديات التي تواجه الرئيس القادم

السفير علي الحفني
السفير علي الحفني

كشف السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الاسبق، التحديات التي تواجه رئيس مصر القادم، مشيرًا إلى أن التحديات جسمية داخلية وخارجية تتمثل في بعض الملفات التي لها الاولوية مثل ملفات الطاقة والكهرباء وإحكام الرقابة على الأسواق الداخلية، والتحكم في غلاء الاسعار ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية.

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نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

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اليوم.. إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024


وأضاف الحفني، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، من أهم الملفات التي تنتظر الرئيس القادم هي السعي حثيثًا لجذب المزيد من الاستثمارات ، فمصر بحاجة لها لاستئناف تنفيذ المشروعات وإنهائها، وتنفيذ أيضًا المزيد من المشروعات المتفق عليها، وتعزيز قدرات المؤسسات الامنية في مصر.
وأشار مساعد وزير الخارجية الاسبق، إلى أن هناك تحديات خارجية والتي نتجت عن الحرب الاسرائيلية في قطاع غزة، والاوضاع الدولية الراهنة التي يشهدها العالم نتيجة أيضًا الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، وأيضًا الاوضاع في منطقة القرن الافريقي وشرق ووسط افريقيا، موضحًا أن تجمع البريكس ينتظر دور فعال لمصر يتطلع لمبادراتها لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الاعضاء.       

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