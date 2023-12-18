أزهر الغربية يكرم الفائزين بمسابقه أوائل الطلاب

قام الدكتور محمد النشرتي، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، يرافقه اماني إبراهيم و اشرف النويهى، أعضاء إدارة رعاية الطلاب، بتكريم الفرق الفائزة بمسابقة أوائل الطلاب للقسم الأدبي بنين و للفتيات علي مستوى المنطقة.

وقد جاء بيان الطلاب الأوائل المكرمين كالتالي:

أولا، القسم الادبي للشهادة الثانوية بنين، فاز معهد تطاي الإعدادي الثانوي بالمركز الأول، ومعهد النحاريه الإعدادي الثانوي بالمركز الثاني، ومعهد قطور الإعدادي الثانوي بالمركز الثالث.

ثانيا القسم الأدبي للشهادة الثانوية فتيات، فاز بالمركز الأول معهد فتيات النصارية الإعدادي الثانوي، وبالمركز الثاني معهد فتيات صفط تراب الثانوي، وفاز بالمركز الثالث فتيات عزبة البكري الإعدادي الثانوي.

هذا وسيتم عقد التصفيات على مستوى الجمهوريه من خلال الإدارة العامه لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية.

و في ذات السياق قام الدكتور محمد النشرتي بتقديم الشكر والتحيه للساده الموجهين العموم في المنطقه للمجهود المبذول في المسابقه من إعداد الأسئلة وتصحيح إجابات المتسابقين. وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية،