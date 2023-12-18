مُستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل 32 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة مُداهمات واسعة النطاق في الضفة الغربية اعتقلت خلالها 32 فلسطينيًا بواقع 14 شخصًا من رام الله، وستة من القدس، وثلاثة من طولكرم، وثلاثة من الخليل، واثنين من بيت لحم، واثنين من أريحا، واثنين من طوباس.