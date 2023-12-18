نصائح للتعامل مع نوة الفيضة الصغرى.. تبدأ غدًا

نوة الفيضة الصغرى.. تشهد الإسكندرية بعض النوات خلال فصل الخريف والشتاء والتي تؤثر على حال الطقس وتُلقي بظلالها على كافة المحافظات، إذ تشهد غدًا بداية نوة الفيضة الصغرى والتي تتسبب في عدم استقرار الاحوال الجوية.



وخلال نوة الفيضة الصغرى، ترفع الاسكندرية حالة الطواريء القصوى لاحتواء ما تسببه النوة من تداعيات منها نظرًا لان البحر يفيض بها بشكل كبير أكثر من المعتاد، والتي تعد من أعنف النوات التي تضرب المحافظة.

وتؤثر النوة التي تستمر خمسة أيام على حركة الصيد والملاحة البحرية مما يؤدي إلى توقف الانشطة.

وهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند حدوث النوة، ترصدها"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي:

عند حدوث النوات يجب عدم ملامسة القطع الحديدية في الشوارع أو أعمدة الإنارة أثناء حدوث البرق والرعد ، لأن ذلك يؤدي إلى خطر ويودي بالحياة.

الابتعاد عن أي أشجار أولافتات الإعلانات.

توخي الحذر أثناء القيادة وقت سقوط الامطار

عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى وبحذر شديد

عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الاشجار

عدم البقاء في الاماكن المفتوحة

عدم الوقوف تحت البلكونات والعقارات القديمة

والنوة هي ظاهرة مناخية يحدث فيها هبوب شديد للرياح مما يُثير اضطراب البحر، وقد تشمل أمطارًا غزيرة يتبعها سيول وارتفاع في موج البحر، وهي ظاهرة طبيعية مُرتبطة بتغيرات الطقس وفصول العام.