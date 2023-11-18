أمطار غزيرة على الإسكندرية واستعدادات قصوى لمواجهه النوة الممطرة

شهدت محافظة الإسكندرية، سقوط أمطار خفيفة على منطقة وسط المدنية مع إنتشار للسحب المنخفضة منذ صباح اليوم، في سماء عروس البحر المتوسط، وانخافض طفيف في درجات الحرارة. كما شهدت سقوط امطار غزيرة بغرب المدينة . سجلت درجات الحرارة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية، بينما سجلت درجات الحرارة الصغرى نحو 20 درجة مئوية وبلغت نسبة الرطوبة 68% بينما بلغت سرعة الرياح 18 كيلو متر فى الساعة.

فيما أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة آثار النوة الممطرة التي من المتوقع هطولها على عروس البحر الأبيض المتوسط خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، وفرص أمطار متوسطة مساء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ومن جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية. مشيرة إلى أنه وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية فأنه من المتوقع اليوم السبت أن تشهد مناطق متفرقة سقوط أمطار متوسطة الشدة مساء على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبا.

وأكدت الشركة تمركز لسيارات ومعدات الصرف بمختلف أنحاء الإسكندرية، والمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلي استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

وأشار بيان شركة صرف صحي الإسكندرية، إلى أن حالة الطقس تشهد نشاط الرياح وتتراوح سرعتها من 45 إلى 55 كيلو متر في الساعة وارتفاع الموج على البحر المتوسط يتراوح من 2 إلى 3 متر.