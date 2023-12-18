أسعار الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الإثنين 18-12-2023

ننشر سعر الدينار الكويتي، اليوم الاثنين 18-12-2023، أمام الجنيه بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعره فى البنك الأهلي المصري 99.37 جنيه للشراء، و100.35 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزي المصري 100.24 جنيه للشراء، و100.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزي المصري

100.24 جنيه للشراء.

100.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

99.37 جنيه للشراء.

100.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

100.05 جنيه للشراء.

100.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

97.07 جنيه للشراء.

100.61 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

97.30 جنيه للشراء.

100.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

98.09 جنيه للشراء.

100.61 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدرهم الإماراتي:

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدرهم الإماراتي حققت في البنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.41 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه:

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 98.06 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.57 جنيه للشراء، و100.33 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي حققت في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي بلغت في بنك مصر 99.59 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 93.48 للشراء، 100.25 جنيه للبيع.