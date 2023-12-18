حبس المتهم بمحاولة غسل 41 مليون جنيه "تفاصيل"

أمرت النيابة العامة حبس المتهم بمحاولة غسل 41 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي المتخصص في الاتجار بـالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة بتمكن الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب محل أدوات صيد، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص، وذلك عن طريق قيامه بـ تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضى والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ41 مليون جنيه تقريبا.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.