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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سيدي عبد الرحيم القنائي.. رحلة من المغرب إلى مصر

مسجد سيدي عبد الرحيم
مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي

ولد سيدي عبد الرحيم القنائي في ترغاي من مقاطعة سبتة في بلاد المغرب في الأول من شعبان سنة 521هجرية،271م. حفظ القرآن الكريم وجوده تلاوة وفهماً، ودرس العلوم الشرعية على يد والده وكبار العلماء.

 العودة إلى بلدته ترغاي

عندما توفي والده وهو في سن الثانية عشر، قرر السفر إلى دمشق للدراسة على يد علمائها،و قضى في دمشق ثماني سنوات، ثم عاد إلى بلدته ترغاي حيث أصبح إماماً وخطيباً.

في سن العشرين، قرر عبد الرحيم السفر إلى المشرق لأداء فريضة الحج، ولقاء العلماء المسلمين لمناقشة مشاكل العالم الإسلامي، ومكث في البلاد الحجازية تسع سنوات، ثم التقى بمكة بالشيخ مجد الدين القشيري القادم من مدينة قوص في صعيد مصر.

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مسجد سيدى عبد الرحيم القنائي ملجأ للمريدين ومقصدا للمتصوفين

أقنع الشيخ القشيري عبد الرحيم بالسفر إلى مصر، حيث كان المجتمع المصري متعطشًا للعلم والمعرفة،و وافق عبد الرحيم، ووصل إلى مصر في عهد الخليفة العاضد بالله آخر خلفاء الدولة الفاطمية.

لم يرغب عبد الرحيم في البقاء في قوص، وفضل الانتقال إلى مدينة قنا، وأمضى عامين في قنا يتعبد ويدرس ويختلي بنفسه.

خلال تلك الفترة، صدر قرار من والي مصر بتعيين عبد الرحيم شيخًا لقنا، و درت عليه التجارة في قنا ربحًا وفيرا، ساعده على الإنفاق على فقراء الطلاب والراغبين في العلم.

توفى سيدي عبد الرحيم القنائي في 19 صفر سنة 592هـ الموافق 23 يناير 1196 بعد صلاة الفجر وعمره 71 عاماً، دفن في قنا، وأقيم له أكبر مسجد وضريح في المدينة.

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