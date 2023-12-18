80جنيها كيلو البلطي بأسواق البحيرة اليوم الإثنين

تجولت (بوابة الوفد) في أسواق الأسماك بقري ومدن محافظة البحيرة صباح اليوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 ، والتي شهدت إستمرار إرتفاع الأسعار ، حيث سجلت أسعار البلطي أحجام كبيرة 90 جنيها للكيلو ، و المتوسطة 70جنيها للكيلو ، والصغيرة 55جنيها للكيلو .

وتراوحت أسعار البوري مابين 100إلي 110جنيها للكيلو حسب الحجم ،بينما الجمبري الجامبو سجل اسعار من 250 إلي 300جنيها للكيلو وجائت الاحجام المتوسطة مابين 200إلي 220جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 170إلي 190جنيها للكيلو ، و الجمبري المجمد مابين 150إلي 180جنيها للكيلو.

بينما السردين البلدي مابين 55إلي 70جنيها للكيلو ،والسبيط مابين 190إلي 220جنيها للكيلو.