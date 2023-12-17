6 خطوات حال سرقة أو فقدان اللوحات المعدنية

يواجه الكثير من مالكي السيارات الملاكي أو السيارات الأجرة لفقدان أو سرقة لوحات سياراتهم المعدنية التي تحمل رقم السيارة، الأمر الذي يسبب لهم الخوف من استخدام هذه اللوحات لأغراض غير شرعية أو جرائم أو غيرها.

في السطور التاللية ترصد بوابة الوفد الإلكترونية الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها في فقدان أو سرقات لوحات السيارة:

1- في البداية يجب تحرير محضر لإثبات حالة فقد لوحات السيارة المعدنية.



2- بعد ذلك يتوجه المواطن إلى إدارة المرور التابعة لها اللوحة المعدنية نفسها ليقوم بإخطار الإدارة.



3- يتم تحرير مذكرة فقد بدفتر حصر المذكرات، وإذا كانت اللوحات تالفة يتم معاينة اللوحة التالفة بوحدة التراخيص التابع لمحل الإقامة.



4- بعد ذلك يتم إحضار شهادة مخالفات لصاحب السيارة.



5- وأخيرًا يتم إجراء الفحص الفني على السيارة بمعرفة المهندس المختص.



6- بعد هذه اللإجراءات يحصل المواطن على خطاب يستبدل بمقتضاه لوحاته المفقودة بأخرى، دون دفع أية غرامة أو أي شيء من هذا القبيل.

ويتم الإخطار عنها بمعرفة الجهات الأمنية، ليتم تدوين ذلك على جهاز الاستعلام الأمني للسيارات بوزارة الداخلية، ليصبح برئ تماما من أي جريمة تحدث بتلك الأرقام.

