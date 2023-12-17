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الأحد 17 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل وموعد أمسية "فلسطين في القلب" بمركز الهناجر

بوابة الوفد الإلكترونية

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، أمسية شعرية غنائية بعنوان"فلسطين في القلب" تحييها فرقة المركز الموسيقية بمشاركة الشاعر الكبير محمد بهجت، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

وتقام الأمسية  في تمام الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل، بمسرح مركز الهناجر للفنون.

يتضمن برنامج الأمسية؛ إلقاء الشاعر محمد بهجت لأشعار: "الله معك، يا برتقال أخضر وجديد، أنا عربي، مسحراتي القدس، إن نصر الله قريب، مسحراتي التراب المريمي، الأرض بتتكلم عربي، سينا أرض مصرية، عروسة من سينا".

بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الأغاني التراثية؛ غناء الفنان أحمد محسن: "الأرض بتتكلم عربي، زهرة المدائن، القدس دار السلام، القدس العتيقة، عربية يا أرض فلسطين، سكت الكلام، أخي جاوز الظالمون المدى، حبيبتي من ضفايرها طل القمر، اسلمي يا مصر".

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