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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مسئول عسكري أمريكي: تهديدات الحوثيين بالبحر الأحمر تحد عالمي

وزارة الدفاع الأمريكية
وزارة الدفاع الأمريكية

 

اعتبر مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية أن تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر عالمية وتشكل تحديًا دوليًا، وذلك مع تصاعد الهجمات على السفن في ممرات ملاحية تستهدفها الجماعة المتحالفة مع إيران.

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ل المسؤول -حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الأحد- إن الولايات المتحدة عملت -خلال الأسابيع الماضية- مع الحلفاء والشركاء على معالجة التهديد، عبر توسيع فرقة العمل 153 المعنية بأمن البحر الأحمر، في إطار القوات البحرية المشتركة.

 

واتهم المسؤول إيران بأن لها دورًا مباشرًا في هذا المستوى المحدد من الاعتداءات التي يقوم بها الحوثيون، لافتًا إلى أن الإيرانيين قاموا بتسليح الحوثيين الذين لديهم قدرات عسكرية متطورة جدًا، وتدريبهم وتمويلهم وتجهيزهم.

 

وهاجم الحوثيون سفنًا في مسارات الشحن بالبحر الأحمر، وأطلقت طائرات مسيرة وصواريخ صوب إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل ما يزيد على شهرين.

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