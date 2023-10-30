وزارة الدفاع الأمريكية تسعى لتطوير قنبلة نووية جديدة (تفاصيل)

يسعى "البنتاجون"، لتطوير قنبلة نووية جديدة أقوى 24 مرة من تلك التي ألقيت على اليابان، كما يعتزم الحصول على موافقة الكونجرس وتخصيص الأموال لذلك، حسبما أفادت قناة "فوكس نيوز"، مساء اليوم الإثنين.

وأوضحت "فوكس نيوز"الآتي: "قررت الولايات المتحدة تصنيع أسلحة نووية ستكون أقوى 24 مرة من القنبلة التي أسقطتها على اليابان، ويعتزم البنتاغون الحصول على موافقة الكونغرس وتخصيص الأموال لتطوير القنبلة النووية B61-13".

وقال مساعد وزير الدفاع لسياسة الفضاء، جون بلامب، في بيان: "إن إعلان اليوم يعكس البيئة الأمنية المتغيرة والتهديدات المتزايدة".

الهجمات الاستراتيجية

وأضاف: "تقع على عاتق الولايات المتحدة مسؤولية مواصلة تقييم القدرات التي نحتاجها ونشرها لردع الهجمات الاستراتيجية والرد عليها بشكل موثوق، إذا لزم الأمر، وطمأنة حلفائنا".

ووفقًا للبنتاجون، "سيستخدم مشروع B61-13 قدرات الإنتاج الراسخة التي تدعم المشروع السابق للقنبلة B61-12، مع ميزات السلامة والأمن والدقة الحديثة لتلك الذخيرة، ولكن مع إنتاجية أعلى بكثير لنموذج B61-7".

ويأتي هذا الإعلان وسط تصاعد التوترات في جميع أنحاء العالم، حيث أجرت الولايات المتحدة تجربة شديدة الانفجار بموقع للتجارب النووية في ولاية نيفادا في وقت سابق من هذا الشهر.

هذا وأكد النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في وقت سابق، أنه في حال أجرت الولايات المتحدة تجارب في ولاية نيفادا، فهذا يعتبر خطوة نحو التصعيد من جانبها.