رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد تدريب أعضاء لجان الفتوى الفرعية بجنوب الصعيد

تفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأحد، تدريب «مهارات الفتوى العملية.. فتاوى العبادات» للمجموعة الثانية من أعضاء لجان الفتوى الفرعية بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، والمنعقدة بمدينة سوهاج.

وتنعقد فعاليات البرنامج التدريبي تحت إشراف الأستاذ الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالتعاون مع منطقة سوهاج الأزهرية، بمشاركة نخبة من أساتذة الشريعة والقانون، وقد حاضر في فعاليات اليوم الأستاذ الدكتور جمال يوسف، أستاذ الشريعة والقانون بأسيوط، والدكتور علاء فتحي الغريزي، المدرس بكلية الدراسات الإسلامية بقنا.

جدير بالذكر أن تدريب المجموعة الثانية يعقد في الفترة من 17 إلى 28 ديسمبر ٢٠٢٣م بمدينة سوهاج، عقب الانتهاء من تدريب المجموعة الأولى في الرابع عشر من الشهر نفسه، ويستهدف تنمية مهارات أعضاء لجان الفتوى الفرعية بالمحافظات وتدريبهم على آخر المستجدات والفتاوى المعاصرة.

وفي سياق متصل شارك الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأحد، باحتفالية اليوم العالمي للغة العربية والتي نظمتها كلية الدراسات العربية والإسلامية للبنات بسوهاج بحضور الأستاذ الدكتور على عبد الموجود، عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الشخصيات ضيوف الاحتفالية.

وأكد الدكتور حمادي على أهمية اللغة العربية في حياتنا، فهي الطريق لفهم كتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه محمد ﷺ. ولا خوف على اللغة العربية فهي لغة القرآن الكريم، والأزهر الشريف هو حصنها الأمين، داعيًا النشىء للتمسك بها والاعتزاز بهويتنا العربية.

ويوافق اليوم العالمي للغة العربية الثامن عشر من ديسمبر كل عام، وهو مناسبة عالمية تحتفل بها الأمم المتحدة على مستوى العالم، وتحتفل بها الدول العربية والإسلامية ومختلف المؤسسات المعنية.