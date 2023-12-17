تغييرات وتعيينات جديدة لرؤساء شركات البترول



أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، حركة تكليفات وتنقلات

شملت رؤساء شركات ومديري عموم شركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع

البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الاهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة.

تضمنت

وشملت الحركة السادة التالي أسمائهم:

المهندس محمود ناجي محمود عبدالشافي رئيسا للإدارة المركزية لشؤون النقل والتسويق بوزارة البترولوالثروة المعدنية.

المهندس أحمد محمد الخليفة أحمد نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة للتخطيط والشروعات وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

الأستاذة هبة الله محمد عبدالقادر علي حسن نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة للتجارة الخارجية وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

المهندس وائل لطفي حامد مصطفي رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي".

المهندس نبوي محمود حسن إبراهيم رئيسا لمجلس إدارة شركة أنابيب البترول.

كما شملت الحركة رؤساء جدد لشركات الغازات البترولية، والوادي الجديد للطفلة الزيتية، والحمرا أويل ، وبتروسيلة، أوسوكو، العالمية لمهمات الحفر، والتيوب، ومدير عام لعمليات الحمرا أويل.







