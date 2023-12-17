اللجنة العليا للمواقف تناقش تعريفة ركوب سيارات السرفيس والتاكسي داخل سوهاج

عقدت اللجنة العليا للمواقف بالمحافظة برئاسة اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، اجتماعا طارئا مساء اليوم، لمناقشة تعريفة ركوب سيارات السرفيس والتاكسي داخل مدينة سوهاج، خلال فترة صيانة كوبري أخميم .

وقررت اللجنة خلال اجتماعها إجراء تغيير طفيف بصفة مؤقتة في تعريفة ركوب سيارات السرفيس والتاكسي بما يتناسب مع المسارات الجديدة البديلة لكوبري أخميم، وجاءت على النحو التالي :ـ



ـ استمرار العمل بتعريفة الركوب القديمة حال مرور السيارات على كوبري أخميم من خلال الحارة المسموح بها، وزيادة تعريفة الركوب حال مرور السيارات على الكوبري العلوي القبلي بالزيادات التالية :ـ



ـ زيادة تعريفة الركوب بقيمة 50 قرشا لخط سير السرفيس المتجه من الشرق إلى ميدان العارف وميدان الشهيد والعكس لتصبح 3 جنيه .



ـ زيادة تعريفة الركوب بقيمة 1.5 جنيه، لخط سير السرفيس المتجه من الشرق إلى موقف العبور البحري والعكس لتصبح 4 جنيه .



ـ زيادة قيمة تعريفة الركوب لخط سير أخميم سوهاج والعكس بقيمة 50 قرشا، لتصبح 3.5 جنيه .



ـ زيادة قيمة تعريفة الركوب لسيارات التاكسي من شرق المدينة إلى غرب المدينة أو العكس لتصبح 20 جنيه .



ـ على أن تكون تلك الزيادات لفترة مؤقتة حتى الانتهاء من أعمال صيانة كوبري أخميم، مع تكليف الوحدات المحلية بمركز ومدينة سوهاج، وأخميم؛ لعمل الملصقات اللازمة بالتعريفة الجديدة المؤقتة ووضعها على السيارات العاملة على هذه الخطوط بوضوح، مع تكليف إدارة مرور سوهاج، وإدارة المواقف بالمحافظة بالمتابعة المستمرة، وفرض رقابة صارمة على تنفيذ تلك القرارات، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لذلك .