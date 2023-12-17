الأحد 17/ديسمبر/2023 - 08:12 م 12/17/2023 8:12:40 PM

حينما نظر المؤرخ هيرودوتوس، الذى عاش فى القرن الخامس قبل الميلاد، إلى أرض مصر القديمة وجد أنّ العادات والتقاليد فيها تتناقض مع نظائرها الإغريقية المعاصرة لها. فى هذا المقال، نقدم عرضا لما قاله هيرودوتوس حول هذه العادات والتقاليد التى ابتعدت عن المألوف فى اليونان القديمة.

ننقل هنا بعضا مما قاله (ترجمتى من النص الانجليزى The Histories, Penguin Classics, 1954): «فيما يتعلق بمصر، سيكون لدى الكثير مما سأرويه بسبب عدد الأشياء الرائعة فى هذه البلاد، وبسبب حقيقة أن الآثار فى مصر تتفوق فى العدد والقيمة على كل الآثار الموجودة فى أى مكان آخر فى العالم. وهذا سبب كافٍ للحديث عنها بإسهاب. لا يقتصر الأمر على أن المناخ المصرى خاص ببلادهم، وأن نهر النيل يختلف فى سلوكه عن الأنهار الأخرى فى أماكن أخرى، ولكن يبدو أن المصريين أنفسهم فى أخلاقهم وعاداتهم قد عكسوا الممارسات المعتادة عند سائر الأمم».

بدأ هيرودوتوس بملاحظاته عما اعتبره من العادات الغريبة عند المصريين، فيخبرنا أنّ المرأة المصرية تذهب إلى السوق لا لابتياع ما يلزم بيتها من طعام وشراب وبضائع تحتاجها بل للمشاركة فى التجارة (يعنى كانت business woman بلغة عصرنا الحديث)، فى حين يظل الرجل فى المنزل يمارس فنون النسيج. والطريقة المعتادة فى النسج هى تضفير خيوط اللحمة من خلال السداة من أسفل المنسج إلى الأعلى، أما المصريون فيضفرونها من الأعلى إلى الأسفل.

واستمر هيرودوتوس فى وصف تفاصيل أخرى للحياة المصرية، حيث يحمل الرجال الأثقال على رؤوسهم، بينما تحمل النساء على أكتافهن، (ربما اختلف الأمر فى زماننا، لست متأكدا).

ويأكل المصريون فى الشوارع، معتمدين على فكرة أن ما هو ضرورى يجب أن يكون فى العلن. ولا توجد نساء كاهنات فى مصر الفرعونية، سواء كن يخدمن إلهًا أو إلهة.

وفيما يتعلق بالعناية بالشعر، يشير هيرودوتوس إلى أن الكهنة فى مصر يحلقون رؤوسهم، بينما يتركون الشعر ينمو فى فترات الحداد. وفيما يختلف العالم عن المصريين فى التعامل مع الحيوانات، يتمسك المصريون بأن يعيشوا معها.

ويختلف المصريون أيضًا فى اختيارهم للطعام، حيث يعتبرون الحنطة المسماة بالعلس هى خيارهم الأساسى فى الخبز، ويعتمدون على أقدامهم فى العجن. ويمارسون الختان، وفيما يتعلق بالملابس، يرتدى الرجال ثوبين، بينما ترتدى النساء ثوبًا واحدًا فقط.

وختم هيرودوتوس بذكر أن فى الكتابة أو الحساب، لا يبدأ المصريون من اليسار إلى اليمين، كما يفعل اليونانيون، بل من اليمين إلى اليسار، ويصرون على أن طريقتهم هى الطريقة الصحيحة، وطريقة الإغريق تتسم بالعسر والغرابة، ويوجد لدى المصريين نوعان من الكتابة، المقدسة والعامة.

وما أشبه اليوم بالبارحة.