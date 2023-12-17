رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال التطوير والتجديد بكلية الدراسات العليا

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، كلية الدراسات العليا بحرم الجامعة في مدينة نصر.

وخلال الجولة التفقدية تابع رئيس الجامعة أعمال التطوير والتجديد ورفع الكفاءة للمدرجات والقاعات الدراسية داخل الكلية، ووجه الشركة المنفذة لأعمال التطوير والتجديد بسرعة الانتهاء من أعمالها.

ومن ناحية أخرى قام رئيس الجامعة بالمرور على طلاب الدراسات العليا، مؤكدًا على ضرورة حضور الطلاب نسبة 75 % كشرط أساس لدخول امتحانات الدراسات العليا، لافتًا إلى أن الجامعة تولي الدراسات العليا اهتمامًا كبيرًا؛ لذلك يقوم بالتدريس في الدراسات العليا قامات علمية كبيرة تضم أعضاء هيئة كبار العلماء وعمداء للكليات سابقين وحاليين.

الجد والاجتهاد في طلب العلم

وحث رئيس الجامعة طلاب الدراسات العليا على الجد والاجتهاد في طلب العلم، وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف في كل مكان ينشرون منهجه الوسطي المعتدل في كل ربوع الدنيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين، والدكتورة فاطمة عبد المجيد، وكيلة كلية الدراسات العليا للقطاع العربي والشرعي ، والدكتور ياسر حلمي، وكيل الكلية لقطاع الكليات العملية، والأستاذة سعيدة كامل، مديرة كلية الدراسات العليا.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الزراعة بنات القاهرة ويتابع انتظام العملية التعليمية

وفي ذات السياق قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بزيارة تفقدية مفاجئة إلى كلية الزراعة بنات بالقاهرة اليوم في إطار جولاته لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية في جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

انتظام العملية التعليمية

رئيس جامعة الأزهر

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية، وتحدث مع الطالبات حول انتظام العملية التعليمية، وناقش مع الدكتورة سامية الصافي، المشرفة على الكلية، استعداد وجاهزية الكلية لامتحانات الفصل الدراسي الأول التي سوف تبدأ خلال الأسابيع المقبلة.

ووعد رئيس الجامعة بتقديم كل سبل الدعم للكلية؛ كونها كلية وليدة تضاف إلى كليات: الزراعة بنين بالقاهرة، والزراعة بأسيوط، والزراعة بالسادات والهندسة الزراعية.