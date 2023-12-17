شاهد.. الرئيس السيسى يصل الكويت لتقديم واجب العزاء في الأمير الراحل

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، دولة الكويت لتقديم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

تقديم واجب العزاء في أمير الكويت

وكان المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة، لتقديم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية بالأمس.

كان الرئيس السيسي نعى الزعيم الفقيد، مثمنًا ما قدمه من بذل وعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية، كما تم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية.

الشعب الكويتي يودع الأمير نواف الأحمد:

كان الشعب الكويتي ودع الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مثواة الأخير بعد إتمام مراسم دفن جثمان الفقيد بمقابر آل صباح بمنطقة الصلبيخات.

تلقى أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الصباح العزاء من أسرة الصباح من المعزين كافة بمقر المقابر بعد دفن الجثمان. فيما شهد مراسم دفن الفقيد، رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي، أحمد السعدون، ولفيف من أسرة آل صباح وأعضاء مجلس الأمة الكويتي وكبار رجال الدولة بالكويت.

كان المصلون من أسرة ال صباح، أدوا صلاة الجنازة في وقت سابق على الأمير الراحل الشيخ نواف الجابر الصباح يتقدمهم أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق.