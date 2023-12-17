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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الزراعة بنات القاهرة ويتابع انتظام العملية التعليمية

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بزيارة تفقدية مفاجئة إلى كلية الزراعة بنات بالقاهرة اليوم في إطار جولاته لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية في جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

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انتظام العملية التعليمية

رئيس جامعة الأزهر

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية، وتحدث مع الطالبات حول انتظام العملية التعليمية، وناقش مع الدكتورة سامية الصافي، المشرفة على الكلية، استعداد وجاهزية الكلية لامتحانات الفصل الدراسي الأول التي سوف تبدأ خلال الأسابيع المقبلة.

ووعد رئيس الجامعة بتقديم كل سبل الدعم للكلية؛ كونها كلية وليدة تضاف إلى كليات: الزراعة بنين بالقاهرة، والزراعة بأسيوط، والزراعة بالسادات والهندسة الزراعية.

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