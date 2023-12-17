التقديم متاح الآن.. 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب وجاهزة للاستلام في مدينتين (تفاصيل)

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، باب التقديم على 1160 وحدة سكنية بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، وذلك من خلال الموقع الرسمي لبنك الإسكان والتعمير.

مساحات شقق الإسكان المتميز

وبحسب ما جاء في بيان وزارة الإسكان، فأن الشقق كاملة التشطيب وجاهزة للاستلام الفوري، حيث سيتم طرح وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 63 مترًا حتى 93 مترًا مربعًا.

أنظمة السداد لشقق الإسكان المتميز

ونوهت وزارة الإسكان، أن مقدم جدية الحجز لشقق الإسكان المتميز بـ 60 ألف جنيه، وعند التخصيص يتم استكمال سداد 20% من قيمة الشقة، وعند الاستلام 10%، ويتم تقسيط الـ70% من قيمة الشقة على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات.

شروط حجز شقق الإسكان المتميز

وأوضحت وزارة الإسكان، أن هناك عدد من الشروط يجب أن تتوفر في المتقدم على شقق الإسكان المتميز بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، وجاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية.

ألا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الطرح.

أن تكون له أهلية التصرف والتعاقد.

لا يحق للأسرة الواحدة التقدم لحجز أكثر من شقة.

الشقق مخصصة للاستخدام السكني فقط.

رابط التقديم على شقق الإسكان المتميز

وأشارت الوزارة، إلى أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online)، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط (www.hdb–reservation.com).

