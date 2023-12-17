تشكيل نانت الرسمي لمواجهة بريست بالدوري.. مصطفي محمد أساسيًا

أعلن جوسلين جورفينيك المدير الفني لفريق نانت الفرنسي، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام فريق بريست في الجولة الـ 16 من الدوري الفرنسي، والتي يحتضنها ملعب "لو بوجوار".

وتنطلق صافرة مباراة نانت الفرنسي مع فريق بريست عند الثانية ظهراً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وتذاع على قناة بى إن سبورت 4، وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق أحمد البلوشي.

تشكيل نانت الرسمي لمواجهة بريست بالدوري الفرنسي

ويحتل مصطفى محمد، المركز الرابع بقائمة هدافي الدوري الفرنسي، برصيد 6 أهداف بالتساوي مع كل من وسام بن يدر نجم موناكو وألكسندر لاكازيت نجم ليون.

ويبحث الفرعون المصري عن مواصلة التألق بعد تسجيل هدف فريقه الوحيد فى خسارته أمام باريس سان جيرمان 2-1 ، في الجولة الماضية من ضربة رأسية قوية، فشل حارس الفريق الباريسي فى التصدي لها.