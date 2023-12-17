وفاة وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بصحراوي سوهاج الشرقي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارتين ملاكي بالمواجهة نتج عنه وفاة موظف في العقد السادس من العمر إثر إصابته بنزيف داخلي بالمخ وإصابة قائدي السيارتين بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم وزوجة المتوفى بجرح بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم وربة منزل باشتباه نزيف بالمخ والبطن تستقلان السيارة الأولى وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز .

انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "أحمد . ر . م . ر" 32 سنة صاحب محل خاص ومقيم دائرة مركز أخميم إصطدم بالسيارة ملاكي قيادة "حمدي . ح . ا . م" 45 سائق ومقيم / دائرة مركز العسيرات

نتج عن الحادث وفاة "رمضان . م . ر . ا" 57 سنة موظف ومقيم دائرة المركز إثر إصابته بنزيف داخلي بالمخ [من مستقلي السيارة الأولي] وإصابة كل من :- قائد السيارة الأولى بجرح بالرأس وقائد السيارة الثانية بكسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم و"أحلام . م . ع" 52 ربة منزل [ زوجة المتوفي ] بجرح بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم و"سهير . خ . ف . و" 23 سنة ربة منزل ومقيمتان دائرة مركز أخميم باشتباه نزيف بالمخ والبطن من مستقلي السيارة الأولى وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي .



بسؤال المصابين وشقيق المتوفى "أحمد . م . ر . ا" 51 سنة مدرس ومقيم دائرة قسم أول سوهاج بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية .

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارتين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .