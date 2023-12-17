بسبب خلافات أسرية.. عامل يشعل النيران بجسد والد زوجته المسن بدار السلام

استقبل مستشفى دار السلام المركزي مسن في العقد السابع من العمر يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصابًا بحروق متفرقة بالوجه والرقبة والذراعين تعدى عليه زوج ابنته وأشعل زجاجة بيروسول في وجهه بسبب مشادة كلامية بينهما نتيجة خلافات أسرية وجرى ضبط المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي لمركز شرطة دار السلام بوصول "محمود . ج . م . ا" 67 سنة عامل ومقيم دائرة المركز مصاباً بحروق متفرقة بالوجه والرقبة والذراعين .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبسؤال المصاب إتهم زوج نجلته "أشرف . م . ح . ر" 40 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بإشعال زجاجة بيروسول في وجهه أدت إلي حدوث إصابته على أثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات أسرية.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعه لذات السبب .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .