فنانون يعلنون تضامنهم مع القضية الفلسطينية بالكوفية والعلم|مهرجان الجونة يشهد وطنية الحضور

ظهر تأثر الفنانين بأحداث فلسطين، خلال حضورهم حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته السادسة، ليعلنون تضامنهم مع القضية الفلسطينية، بإرتداء كوفية وحمل علم فلسطين، ولم يظهر أي مظاهر إحتفال مثل الدورات الآخرى.

تألقت الفنانة بشرى بإطلالة بسيطة وهادئة بمهرجان الجونة السينمائي، فإرتدت فستان زيتي متوسط الطول وخالي من التطريزات، ونسقت معه هاف بوت زيتي داكن؛ ليتماشى مع لون الفستان.

الفنانة بشرى

وأعربت بشرى عن تضامنها مع القضية الفلسطينية بحمل حقيبة كروس صغيرة الحجم، شكل علم فلسطين، فضمت اللون الأحمر والأخضر والأبيض والأسود.

الفنان أبو

وظهر الفنان والملحن أبو في حفل افتتاح المهرجان ببدلة سوداء، وقام بتثبيت حزام من الكوفية الفلسطينية باللون الأبيض والأسود، كما قدم أغنية بالإنجليزية وهي "the world is blind"؛ لدعم أهالي غزة، من كلمات وألحان طارق نديم وتوزيع منير ماهر.

الفنانة نسرين طافش

وعرفت الفنانة نسرين طافش بتضامنها ودعمها للشعب الفلسطيني منذ أول لحظة، وتألقت في مهرجان الجونة بفستان أسود مجسم وجذاب، وتزينت بقفازات طويلة باللون الأبيض والأسود والدالة على المقاومة.

نسرين طافش

وفي إطلالة آخرى، ظهرت نسرين طافش بفستان أخضر جذاب، وتزينت بكوفية مطبوع عليها علم فلسطين وشعار المقاومة، وتركتها تتدلى على الجانبين.

وخلال تصريح لها في المهرجان، قالت نسرين: " لبست الكوفية لأنني فلسطينية، واللي مش فلسطيني في الظرف ده أصبح فلسطيني، لأنها قضية إنسانية وكل الأديان والأعراق والشعوب متفقة على الدفاع عن الحق الفلسطيني ولازم ندافع عن أطفال غزة ضد المجازر اللي عم تدور".

الفنان محمد فراج

وأظهر الفنان محمد فراج دعمه للقضية الفلسطينية، بإرتداءه بدلة سوداء، لا يدخل معها أي لون آخر، وزينها ببروش على جانب البدلة الأيسر يحمل علم فلسطين.

مهرجان الجونة السينمائي في ثوبه الجديد لدعم القضية الفلسطينية

وأنطلقت الدورة الاستثنائية مـن مهـرجان الجونة الـسينمائي يوم الخميس الموافق 14 من الشهر الجاري، وسينتهي في 21، بعد إضافة برنامج مهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان الـذي أُعلن عـنه مسبقا، لـيتضمن عـرض مجموعة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسـسة الفيلم الفلسطيني، وذلك لإلقاء الضوء على الموقف الحالي والأوضاع غير الإنسانية في غزة.

وسوف يتم تنظيم عـشاء لجـمع الـتبرعات للمساعدات الإنسانية في غزة بالتنسيق مع جـمعية الهلال الأحمر المصري خلال فترة المهرجان، الذي يقام دون أي مظاهر احتفالية؛ تعبيرًا عن تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني.