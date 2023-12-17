تشكيل نانت المتوقع لمواجهة بريست اليوم.. مصطفي محمد يقود الهجوم

يستعد الفرعون المصري مصطفي محمد المحترف في صفوف نانت الفرنسي، لقيادة فريقه لمهمة جديدة اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره بريست ، ضمن منافسات الأسبوع ال 16 من مسابقة الدوري الفرنسي والتي تحتضنها أرضية ملعب استاد لا بوجوار.

ويحتل مصطفى محمد، المركز الرابع بقائمة هدافي الدوري الفرنسي، برصيد 6 أهداف بالتساوي مع كل من وسام بن يدر نجم موناكو وألكسندر لاكازيت نجم ليون.

ويبحث الفرعون المصري عن مواصلة التألق بعد تسجيل هدف فريقه الوحيد فى خسارته أمام باريس سان جيرمان 2-1 ، في الجولة الماضية من ضربة رأسية قوية، فشل حارس الفريق الباريسي فى التصدي لها.

تشكيل نانت المتوقع لمواجهة ستاد بريست في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: لافونت.

الدفاع: كوكو، كاستيليتو، كوميرت، ميرلين.

الوسط: موتوسامي، أوجوستو، سيسوكو.

الهجوم: سيمون، مصطفى محمد، موليت.

موعد ومعلق مباراة نانت الفرنسي مع فريق بريست

المباراة ستقام عند الثانية ظهراً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وتذاع على قناة بى إن سبورت 4.

وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق أحمد البلوشي.

ترتيب نانت و بريست بالدوري الفرنسي

نادي نانت يدخل اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 18 نقطة بعد 15 مباراة خاضها في بطولة الدوري الفرنسي.

بينما نادي بريست يدخل اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 25 نقطة بعد 15 مباراة خاضها هو الآخر في بطولة الدوري الفرنسي.