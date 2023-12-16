أضرار ارتفاع الكوليسترول في الدم

أكدت دراسة إن ارتفاع الكوليسترول الضار يسبب تلف الشرايين بشدة، والإصابة بمشكلات خطيرة في القلب قد تصل أحيانًا لحدوث سكتة دماغية.

أضرار ارتفاع الكوليسترول

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين"، من الضروري فحص مستويات الكوليسترول بانتظام وبذل الجهد للحفاظ على مستويات الكوليسترول السيئ تحت السيطرة.

قد يتراكم كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في الشرايين ، مما يؤدي إلى انسدادها وتقليل مرونتها ، عندما يفرز الجسم الكثير منه.

في الوقت نفسه، عندما يحدث انسداد في الشرايين ، يعيق تدفق الدم الطبيعي، مما يزيد من صعوبة ضخ القلب وعمله.

وقد يؤدي تراكم الكثير من الكوليسترول إلى تكوين البلاك، مما يؤدي إلى تفاقم أمراض القلب مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وعندما يكون مستوى الكوليسترول في الدم أكثر من المعتاد في دمنا ، فهناك دائمًا احتمال أن يدخل إلى جدار الشرايين ويسبب الدهون، وهذا بدوره سيبدأ عملية تصلب الشرايين، وهذا يعني تراكم الدهون.

وبينما تحتاج إلى بعض الكوليسترول ليعمل عقلك بشكل صحيح ، فإن الإفراط في تناوله في الدم قد يكون ضارًا ويسبب مشاكل صحية خطيرة داخل جسمك.

وقد يتسبب انسداد تدفق الدم الناجم عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الشرايين في حدوث سكتات دماغية يمكن أن تلحق الضرر بمناطق معينة من الدماغ وتسبب فقدان الذاكرة وضعف الحركة وصعوبة التحدث والبلع ، من بين أعراض أخرى.