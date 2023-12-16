وزير النقل ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال إنشاء طريق دسوق المزدوج بطول 30 كم

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، أعمال إنشاء طريق " كفرالشيخ- دسوق المزدوج"، وذلك بحضور اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، واللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وقيادات وزارة النقل، والقيادات التنفيذية.

قال المحافظ، إنه يتم إنشاء شبكة طرق عملاقة بكفر الشيخ لخدمة أهداف التنمية المستدامة والشاملة بمختلف المجالات، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس، عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفي إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات، من ضمنها إنشاء 6 محاور لربط شرق وغرب عاصمة المحافظة بالطريق الدولى، أهمها طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج الجديد بطول ٣٠ كم وعرض ٦ حارات في الاتجاهين، ينقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين 3 محافظات،فضلاً عن إنشاء محور سعد زغلول، وأعمال توسعة طريق محلة موسى سخا من امتداد طريق صبري القاضي، وحتى موقع السجلات بمحور العائله المقدسة، وربطه برافد الطريق الدولى، " كفر الشيخ طنطا" ، وتوسعة الطريق المجاور لشريط القطار، شارع ناجي شتلة وتحويله لاتجاهين، ومده لربطه برافد الطريق الدولي " كفرالشيخ بلطيم"، وطريق كفر الشيخ دسوق".

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج يُعد محورا رئيسيًا موازيًا للطريق الدولي الساحلي، ضمن الشبكة القومية للطرق التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض محافظة كفر الشيخ، لربط محاور التنمية ومراكز المحافظة المختلفة، لربط طرق محافظة كفر الشيخ بالمحافظات المجاورة وطريق كفر الشيخ طنطا، وكفر الشيخ المحلة، وكفر الشيخ البرلس، وكفر الشيخ دمنهور.

وتابع المحافظ، أن طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، يربط بين مدينتي كفر الشيخ ودسوق بطريق حر ضمن المسار المقترح "المحلة - كفر الشيخ-دسوق-فوه" ومن مدينة فوة شمالا للربط بالطريق الدولي الساحلي عبر محور أبو الروس، وجنوبا للربط بمدينة دمنهور عبر محور الليثى، ومنه للربط بالطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى مرورا بحوش عيسى، مما يسهل الربط والحركة المرورية، وينقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين ثلاث محافظات"الغربية وكفر الشيخ البحيرة"، لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية ورؤية مصر 2030.