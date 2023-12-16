إقبال الفنانين على Sandy Carpet فيلم «وداعًا جوليا» بالجونة السينمائي

شهد عرض فيلم «وداعًا جوليا» حضور عدد كبير من الفنانين وأبطال وطاقم العمل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته السادسة، والتي انطلقت يوم 14 وتستمر حتى 21 ديسمبر الجاري .

وجاء ضمن الحضور الذين ظهروا على Sandy Carpet فيلم «وداعًا جوليا» كل من:«طاقم العمل، والفنانة نجلاء بدرـ محمد شاهين، إنجي المقدم، بشرى، وآخرين ».

إقبال الفنانين على Sandy Carpe فيلم «وداعًا جوليا» بالجونة السينمائي

تدور أحداث وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر.

إقبال الفنانين على Sandy Carpe فيلم «وداعًا جوليا» بالجونة السينمائي

وداعًا جوليا من إنتاج المخرج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء الذي مثل السودان في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2020 لأول مرة في التاريخ بفيلم ستموت في العشرين.

إقبال الفنانين على Sandy Carpe فيلم «وداعًا جوليا» بالجونة السينمائي

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2023

عقد مهرجان الجونة السينمائي في نسخته السادسة، اليوم السبت، ندوة نقاشية للمخرج مروان حامد، الذي كُرم في حفل الافتتاح، وأدارها المنتج علاء كركوت.

شهدت الندوة حديث المخرج مروان حامد عن والده الراحل السيناريست الكبير وحيد حامد، قائلًا:« والدي صاحب تجربة حياتية كبرة منذ جاء من القرية إلى المدينة، وفترة تجنيده أثناء حرب 1967، فقد مر بتجارب قوية وثرية شكلت مصدر إلهام له في كتاباته، وتابع بأنه لا يزال في مرحلة اكتشاف لهذا الثراء».

إقبال الفنانين على Sandy Carpe فيلم «وداعًا جوليا» بالجونة السينمائي

وكشف «مروان» تفاصيل اختياره موضوعات الأعمال التي قدمها، قائلًا:« دائمًا أنظر إن كان العمل سيضيف لي أم لا، أو إن كان العمل يستحق، وأشعر تجاهه بالشغف، وعلى مدار سنوات عملي كمخرج حاولت البحث عن موضوعات تفتح أمامي عوالم لا أعرفها بينما أخوض رحلة استكشاف أثناء صناعة الفيلم ».

تحدث المخرج المصري مروان حامد، خلال الندوة عن فيلم "إبراهيم الأبيض"، قائلًا:« السيناريو كان مليئ بعوالم حقيقية كتبها الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن والذي وصف هذا العالم جيدا من خلال السيناريو، وقدم له ملف يحتوي على أخبار الحوادث والجرائم التي تتشابه مع أحداث الفيلم ».

إقبال الفنانين على Sandy Carpe فيلم «وداعًا جوليا» بالجونة السينمائي

وأضاف «مروان» :« كنت بعيد عن هذا العالم ولكني حاولت اكتشافه، وعملت على تطوير الأحداث وذهبت إلى بعض الأماكن الحقيقية ».

وتابع مروان حامد حديثه عن فيلم «عمارة يعقوبيان»، قائلًا:« في البداية الاتفاق بين الشركة المنتجة والمسئولين عن العمارة فشلت في الموافقة على تصوير الفيلم داخل العمارة، ووجدوا عمارة أخرى تشبه العمارة الأصلية وهى تشبه قصة الفيلم أكثر من العمارة الأصلية ».

وقال:« السينما ليست نقل للواقع كما هو ولكن هناك حرية في الاختيار، والممثل هو العنصر الرابط بين المخرج والجمهور، وكلما كان الممثل محترف وموهوب يحقق صلة الربط في توصيل فكرة الفيلم إلى المشاهد.

إقبال الفنانين على Sandy Carpe فيلم «وداعًا جوليا» بالجونة السينمائي

واستشهد بالفنان كريم عبد العزيز في فيلم "الفيل الأزرق" وأوضح أن شخصية يحيى كان من الممكن أن يعتبرها الجمهور مسئولة عن موت زوجته وابنته بعد حادث السيارة الذي تسبب فيه بسبب تناوله للكحول، لكن الفنان كريم عبد العزيز استطاع أن يكسب تعاطف وتسامح الجمهور للشخصية عن طريق أدائه المحترف والمتميز.