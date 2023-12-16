(فيديو) بكاء مدرب لوتون تاون بعد سقوط لاعبه المرعب.. والنادي يكشف آخر التطورات

أنهمر روب إدواردز مدرب لوتون تاون بالبكاء بعد سقوط لاعبه المفاجئ في مباراة بورنموث ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت مباراة بورنموث ولوتون تاون حدثا مرعبا ومفزعا بعد سقوط أحد اللاعبين بشكل مفاجئ على ملعب فيتاليتي، في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وألغيت المباراة بعد سقوط لوكيير في الدقيقة 65، بعدما قرر حكم اللقاء عدم استكمال المباراة.

كان توم لوكيير لاعب لوتون تاون سقط بشكل مفاجئ خلال مجريات المباراة، وكانت النتيجة تشير إلى هدف لكلاهما، وأوضح النادي الإنجليزي بعد ذلك في بيانه الرسمي أن اللاعب تعرض لأزمة قلبية، لكن الإسعافات الأولية التي أجريت له كانت ساعدت في استفاقته.

وأبعد مدرب لوتون تاون لاعبيه، وإفساح المجال أمام الجهاز الطبي لعلاج اللاعب لوكيير، وسط حالة من الرعب والفزع بين الجميع.

وكان حكم مباراة بورنموث ولوتون سيمون هوبر، قرر إخراج اللاعبين خارج الملعب، مع استمرار تلقي لوكيير للعلاج.

عملية قلبية

وسبق للاعب لوكيير إجراءه عملية جراحية في القلب بعد سقوطه في مباراة الملحق المؤهلة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ويمبلي، والتي أنتصر فيها فريقه.

وأشار التقارير الصحفية الإنجليزية، أن هناك استجابة كبيرة من لوكيير للجهاز الطبي، ما يعد مؤشرا جيدا لحالة اللاعب.